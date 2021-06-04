Модные формы очков для лета 2021

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Это лето, действительно, уникально. Такого разнообразия интересных моделей солнцезащитных очков не было давно. Дизайнеры благосклонны и к круглым формам, и к квадратным, и к прямоугольным. На подиумах можно встретить как узкие, так и максимально широкие модели. Итак, знакомьтесь - перед вами самые топовые варианты очков для летнего сезона - 2021.
Геометрия в тренде
Многоугольники с плавными краями - настоящая находка для смелых модниц. Сейчас этот вариант на пике популярности.
Без оправы
Очки с прозрачной оправой или вовсе без нее смотрятся элегантно и стильно. Причем форма и цвет линз может быть абсолютно любой.
Максимум объема
Массивные оправы спустя десятки лет снова начинают занимать лидирующие позиции. Как известно, все новое - это хорошо забытое старое…
Очки-щитки
Дерзкие и даже вызывающие. Да, они подойдут не к каждому луку... Но если хочется быть в тренде, такая модель обязательно должна присутствовать в колл
Узкие очки
Узкие модели очков из 90-х возвращаются. Такая форма понравится далеко не всем, но многие знаменитости все чаще отдают ей предпочт
Привычные модели на новый лад
Конечно, никуда не исчезнут полюбившиеся многим "авиаторы", "капли", "кошачьи глаза" и другие современные модели. Правда, сейчас дизайнеры несколько видоизменяют их, меняя обычные линзы на зеркальные или цветные.
Геометрия в тренде
Многоугольники с плавными краями - настоящая находка для смелых модниц. Сейчас этот вариант на пике популярности.
Без оправы
Очки с прозрачной оправой или вовсе без нее смотрятся элегантно и стильно. Причем форма и цвет линз может быть абсолютно любой.
Максимум объема
Массивные оправы спустя десятки лет снова начинают занимать лидирующие позиции. Как известно, все новое - это хорошо забытое старое…
Очки-щитки
Дерзкие и даже вызывающие. Да, они подойдут не к каждому луку... Но если хочется быть в тренде, такая модель обязательно должна присутствовать в колл
Узкие очки
Узкие модели очков из 90-х возвращаются. Такая форма понравится далеко не всем, но многие знаменитости все чаще отдают ей предпочт
Привычные модели на новый лад
Конечно, никуда не исчезнут полюбившиеся многим "авиаторы", "капли", "кошачьи глаза" и другие современные модели. Правда, сейчас дизайнеры несколько видоизменяют их, меняя обычные линзы на зеркальные или цветные.
И снова oversize
На этот раз не в одежде, а в аксессуарах. Очки на пол-лица будут невероятно популярны этим летом. Стоит заметить, что идут они далеко не всем. Будьте внимательны и откажитесь от этого варианта, если у вас мелкие черты лица.
На этот раз не в одежде, а в аксессуарах. Очки на пол-лица будут невероятно популярны этим летом. Стоит заметить, что идут они далеко не всем. Будьте внимательны и откажитесь от этого варианта, если у вас мелкие черты лица.
Что предпочитают селебрити?
Все те модели, которые мы рассматривали выше, уже можно увидеть на известных законодательницах моды. Так, например, Дженнифер Лопес отдает предпочтение очкам без оправы, Мадонна выбирает очки-щитки, а Пэрис Хилтон и Кэтрин Зета-Джонс дополняют образ очкамиoversize. А вот Наоми Кэмпбелл ничего не имеет против ретро. На ней очки в массивной оправе сидят безупречно.-0