Модные формы очков для лета 2021

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Это лето, действительно, уникально. Такого разнообразия интересных моделей солнцезащитных очков не было давно. Дизайнеры благосклонны и к круглым формам, и к квадратным, и к прямоугольным. На подиумах можно встретить как узкие, так и максимально широкие модели. Итак, знакомьтесь - перед вами самые топовые варианты очков для летнего сезона - 2021.Многоугольники с плавными краями - настоящая находка для смелых модниц. Сейчас этот вариант на пике популярности.









Очки с прозрачной оправой или вовсе без нее смотрятся элегантно и стильно. Причем форма и цвет линз может быть абсолютно любой.













Массивные оправы спустя десятки лет снова начинают занимать лидирующие позиции. Как известно, все новое - это хорошо забытое старое…













Дерзкие и даже вызывающие. Да, они подойдут не к каждому луку... Но если хочется быть в тренде, такая модель обязательно должна присутствовать в колл













Узкие модели очков из 90-х возвращаются. Такая форма понравится далеко не всем, но многие знаменитости все чаще отдают ей предпочт













Конечно, никуда не исчезнут полюбившиеся многим "авиаторы", "капли", "кошачьи глаза" и другие современные модели. Правда, сейчас дизайнеры несколько видоизменяют их, меняя обычные линзы на зеркальные или цветные.







