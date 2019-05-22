22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный модный дом Prada отказывается от использования меха при изготовлении одежды и аксессуаров, сообщает итальянское информагентство ANSA .

Начиная с женской коллекции весна-лето 2020 года бренд перестанет выпускать изделия с натуральным мехом. Таким образом компания войдет в так называемый Fur Free Alliance - объединение организаций, отказавшихся от использования меха. В настоящее время оно охватывает свыше 50 фирм в более чем 40 странах мира.

"Исследование и разработка альтернативных материалов позволит компании приблизиться к новым рубежам креативности", - отметило руководство Prada, подчеркнув, что основополагающими ценностями бренда являются инновации и социальная ответственность.

Ранее от использования меха отказались такие модные дома, как Versace, Furla, Calvin Clein, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Armani, Gucci.-0-