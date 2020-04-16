"Мое сердце замирает от восторга": фото Подольской растрогало фолловеров

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известная певица опубликовала в личном аккаунте семейный снимок и прокомментировала его: "Когда происходит общение отца с сыном, мое сердце замирает от восторга. Так, как Тема смотрит на @presnyakovvladimir, он не смотрит больше ни на кого!".

На фотографии муж Натальи, Владимир Пресняков, вместе с сыном Артемом сидят на электроскутере. Пост собрал большое количество лайков и теплых комментариев.

Пользователи сети подчеркнули, что теплые отношения между родителями создают гармоничную атмосферу для всей семьи: "Как трогательно ", "Если мама смотрит с любовью на папу, то и дети будут смотреть с восхищением и любовью", "Наталия, Вы супер мама и супер жена!" Также подписчики отметили, что отец семейства - хороший пример для подражания: "Так и должно быть, сынульки всегда ближе к отцу! Счастья вам и здоровья!", "Достойный пример!".-0-