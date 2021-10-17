Мой размерчик: девушка покорила TikTok, делая гигантскую популярную еду (Видео)

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из России прославилась на просторах TikTok, когда начала готовить различные блюда, поражающие воображение.

Блогерша выбрала для своего канала необычную тематику - огромная еда. В каждом ролике она переходит все границы и превращает обычные продукты в гигантскую популярную еду. Жительница России уже повторила различные бургеры и пиццу, а совсем недавно разместила ролик с суши.

В кадре девушка получает классический сет традиционной японской кухни, однако он ее не устраивает. Тогда блогерша берет все в свои руки и из стандартных ингредиентов создает гигантский ролл. После этого девушка с удовольствием откусывает суши, которые еле умещаются на руках.

Кадры приобрели популярность в сети и вызвали бурную реакцию пользователей, которые почти единогласно отметили, что это определенно "мой размерчик". Неудивительно, что видео за непродолжительное время собрало почти 30 миллионов просмотров. -0-