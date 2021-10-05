"Моя парта в школе": татуировки Тимати на новом фото в Instagram стали предметом шуток

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный артист Тимати разместил в Instagram новый пост, который вызвал шквал забавных комментариев со стороны пользователей.

Знаменитость представил кадр, сделанный на отдыхе в Турции, где его окружают друзья. Казалось бы, что в снимке нет ничего необычного, только если не учитывать тот момент, что тела всех участников фото буквально полностью расписаны различными татуировками. Именно этот момент и стал предметом шуток среди юзеров.

Татуировки Тимати и его друзей начали сравнивать с различными предметами интерьера или детской раскраской. "Вы из какого племени будете?", "Разукрашки", "Дети ручку расписали на теле у папаш", "Моя парта в школе", - написали пользователи Instagram в комментариях к посту. Впрочем, это только прибавило популярности кадру, ведь за непродолжительное время он собрал сотни тысяч лайков. -0-