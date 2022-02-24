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Калейдоскоп
24 февраля 2022, 10:16

Мойщик окон из вас так себе: забавная ситуация с собакой попала на видео

Скриншот из видео
Скриншот из видео

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из США решил показать миру необычное увлечение своего пса и прославил его в YouTube.

Американец выпустил животное погулять во дворе и закрыл дверь. В следующий момент питомец по кличке Зуи уже стоял рядом с окном и занимался своим излюбленным делом.

Песик принялся языком вылизывать стекло, что со стороны может показаться странным и очень забавным. Кадры повеселили юзеров, при этом многие из них отметили, что мойщик окон из песика так себе.-0-

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видео животные развлечения социальные сети США
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