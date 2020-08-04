Молния ударила в линии электропередач на севере Китая, перепугав местных жителей - видео

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местные жители города Шэньян на северо-востоке страны стали свидетелями поистине впечатляющего и пугающего явления. Кадрами очевидцы поделились в Twitter.

Мощный ливень обрушился на город, а вместе с ним пришла гроза. Мужчина хотел запечатлеть атмосферное явление, однако на камеру попал момент, как молния ударяет в линии электропередач.

Разряд тут же вызвал огромный столб огня, который напугал жителей города не на шутку. Через какое-то время возгорание прекратилось, а восторженные авторы ролика поспешили загрузили его в сеть. К слову, никто в результате инцидента не пострадал.-0-