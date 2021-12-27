Молния ударила в охранника, который с зонтиком гулял под дождем - он выжил! (Видео)

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительный инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения в Индонезии. Внимание на кадры, опубликованные на YouTube, обратило издание News.Fox24.

Необычный случай произошел несколько дней назад с местным охранником. Мужчина, взяв зонт, отправился в дождливую погоду проверять территорию. В какой-то момент видно, как с неба проносится разряд молнии, который поражает зонт. Охранник падает на землю, а уже через несколько минут к нему на помощь прибегают коллеги.

После стало известно, что 35-летний мужчина остался жив. Более того, он не получил серьезных травм. Герой видео проходит лечение, а кадры впечатляют зрителей по всему миру.-0-