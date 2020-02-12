Молния ударила в пассажирский самолет над Великобританией - видео

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятный случай удалось запечатлеть камерам наружного видеонаблюдения в Великобритании. Видео инцидента было размещено на YouTube.

В кадре можно заметить самолет компании Aer Lingus, который выполняет рейс из Бирмингема в Дублин. Все идет в штатном режиме, но только до того момента, пока в воздушное судно не ударяет молния.

Незадолго до этого на Англию обрушился шторм "Сиара", который принес с собой проливные дожди, сильный ветер и грозы. Во время полета одна из молний угодила прямо в пассажирский авиалайнер. К счастью, все обошлось. Сначала самолет немного накренился и отклонился от курса, однако позже пилоты взяли ситуацию под контроль и продолжили перелет.

Позже в авиакомпании подтвердили информацию об ударе молнии, однако самолет благополучно и без повреждений приземлился в аэропорту Дублина. -0-