Молодая британка купила лотерею за 2 фунта и выиграла коттедж XVII века

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодая британка стала обладательницей коттеджа за полмиллиона фунтов стерлингов, купив лотерейный билет за 2 фунта в День святого Валентина, сообщает BBC.

Фермерский коттедж постройки XVII века, который оценивается в 545 тыс. фунтов, расположен в поселке Лонгнор в графстве Шропшир.

23-летняя Джемма Никлин, работающая администратором в транспортной фирме, мечтала о собственном жилье. Джемма купила два лотерейных билета на розыгрыш дома, а ее родители купили 10 штук. В розыгрыше также приняли участие ее сестра и бойфренд – он купил пять билетов. Счастливой обладательницей выигрыша стала Джемма. Местная юридическая контора Clarkes Solicitors, занимающаяся оформлением бумаг, сообщила, что Джемма сможет войти в права владелицы коттеджа в течение пяти недель.

Нынешний владелец коттеджа Майк Чатха предложил выигравшему, что он оплатит 1000 фунтов стерлингов юридических расходов и гербовый сбор.

Он также предложил награду в 5000 фунтов тому, кто продаст больше всего билетов через соцсети.

Майк Чатха и его бывшая супруга Линда организовали эту лотерейную продажу после того, как их старинный коттедж не смог привлечь покупателя за ту сумму, которую они хотели за него получить - 545 тыс. фунтов (около 711 тыс. долларов).

Чатха также сообщил, что планирует пожертвовать часть полученных от продажи лотерейных билетов средств детской благотворительной организации Hope House и другим.

Владелец коттеджа не смог продать его обычным способом и потому решил попытаться сделать это с помощью розыгрыша в лотерею.

В последние годы эта схема становится все более популярной в Великобритании.

Продавцу недвижимости необходимо продать более 100 тыс. билетов по невысокой цене. Обычно стоимость одного билета варьируется от 2 до 25 фунтов ($32).

Если продавцу не удается продать все билеты и достичь нужной ему суммы, то продавец может в качестве награды выигрышному билету перечислить определенную сумму денег или же перевести средства на благотворительность.

Однако для запуска подобного лотерейного розыгрыша необходимо, чтобы Комиссия по контролю за азартными играми признала законным проведение каждой конкретной лотереи.

В противном случае организатору может грозить штраф в 5 тыс. фунтов и тюремный срок на 51 неделю. Налоговая служба также может потребовать уплату крупных штрафов.-0-