Молодая жена Никиты Преснякова превратила клетчатую рубашку в соблазнительный наряд

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодая супруга артиста Никиты Преснякова, 24-летняя Алена Краснова представила в Instagram новый пост и впечатлила многих.

Девушка показала простой способ, как обычную клетчатую рубашку превратить в очень соблазнительный наряд. Для этого Алена Краснова примерила предмет гардероба, а затем приняла участие в стильной фотосессии. Для более соблазнительного образа она не застегнула рубашку, а повязала ее за края, что добавило некоторым снимкам пикантности.

Пользователи тепло приняли соблазнительный наряд молодой жены Никиты Преснякова и завалили девушку массой восторженных отзывов. -0-