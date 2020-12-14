Молодая жена Петросяна показала милое фото с подросшим сыном

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодая супруга Евгения Петросяна умилила подписчиков в Instagram новым фото со своим сыном.

Девушка опубликовала совместное фото с малышом, где Татьяна Брухунова держит его на руках. В подписи она рассказала о своих планах на воскресенье, однако пользователям это было не интересно.

Они уже во всю обсуждали внешность мальчика и гадали, на кого из родителей ребенок похож больше. Также совместная фотография умили людей, которые оставили множество восхищенных комментариев и десятки тысяч лайков. -0-