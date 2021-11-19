Молодая жена Петросяна впечатлила сеть своим стильным видом

Татьяна Брухунова. Фото из Instagram
19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова представила в Instagram новый пост, который восхитил сеть.
Жена знаменитого юмориста предстала перед камерой в стильном и неброском образе, однако этого хватило, чтобы впечатлить пользователей сети. Татьяна Брухунова выбрала для съемки черное цветочное платье, черный жакет и строгие ботинки. Дополнили образ украшения и сумочка от знаменитого бренда.
Кадр получился стильным и это оценили многие пользователи. За короткое время пост собрал массу разнообразных комментариев и огромное число лайков. -0-