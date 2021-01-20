Молодец, Хилькевич! Фолловеры оценили любовь звезды "Универа" к железу

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда молодежного сериала "Универ" Анна Хилькевич поделилась в Инстаграм свежим видео своих тренировок, чем вызвала активную ответную реакцию в комментариях.

"О, как я люблю железо", - подписала свой пост актриса и удостоилась комплиментов со стороны поклонников. Подписчики похвалили Хилькевич за любовь к спорту и отметили ее хорошую форму, а некоторые даже сравнили звезду с Сарой Коннор из "Терминатора". "Вот это крылья!", "Молодец, Хилькевич!", "Круто", "Красивые формы", - прокомментировали видеоролик поклонники.

В свою очередь Анна Хилькевич отметила, что столь "горячий монтаж" – от ее "горячо любимого" мужа. Менее чем за сутки видео просмотрели почти 250 тысяч раз.-0-