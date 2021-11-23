Молодежный стиль Бейонсе удивил и восхитил Instagram

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Бейонсе разместила недавно в Instagram новый пост, который впечатлил многих поклонников звезды.

Артистка приняла участие в новой фотосессии, для которой выбрала неожиданный наряд. Бейонсе предпочла примерила молодежный наряд, состоящий из серого облегающего свитера и короткой юбки. Дополнили образ стильные кеды белого цвета и сумочка.

Разумеется, снимки не остались без внимания многочисленных фолловеров Бейонсе, которые были удивлены и восхищены красотой певицы. За короткое время под записью в социальной сети появились миллионы лайков и множество самых разнообразных комментариев. -0-