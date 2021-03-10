Молодежный вид и стройные ноги Веры Брежневой произвели фурор в сети

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram новый пост и восхитила всех.

Артистка показала себя в интересном виде, чем и привлекла внимание юзеров. Вера Брежнева сделала повседневное селфи. Для этого она примерила короткое черное платье с серебристым поясом. Образ получился настолько хорошим, что поклонники не смогли сдержать восхищения.

Фолловеры отметили в комментариях, что стиль Веры Брежневой оказался молодежным, а стройные ноги не дали юзерам отвести взгляд от снимка. Разумеется, пост произвел фурор в сети и за непродолжительное время собрал огромное число хвалебных комментариев, а также сотни тысяч лайков. -0-