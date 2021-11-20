Молодой и жадный котенок рассмешил сеть – питомец знает, чего хочет! (Видео)

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из США записал на видео забавный момент, который произошел с его питомцами во время вечерней трапезы. Кадры опубликовали на YouTube.

Американец пояснил, что с ним в доме живет котенок по кличке Бибоп и еще один кот. Взрослый питомец никак не может смириться с выходками пушистика, однако последний случай перешел все границы.

Хозяин насыпал еды для любимцев, однако молодой и жадный котенок занял две миски, попутно защищая одну из них ногой. Кот только наблюдала за забавной ситуацией в недоумении, а вот юзеры смеялись до слез, ведь техника поедания вкусняшек у котенка оказалась очень забавной. -0-