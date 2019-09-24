Молодой парень разгромил на внедорожнике ТЦ в США - видео

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посетители одного из торговых центров в пригороде американского Чикаго запечатлели на видео, как водитель внедорожника въехал внутрь здания и стал таранить кафе и витрины магазинов, сообщает NBC News .

Необычный случай произошел 20 сентября в городе Шаумбурге. 22-летний парень за рулем внедорожника влетел в местный ТЦ и стал крушить все, что попадалось на его пути. Первым пострадало кафе, затем парень поехал дальше и протаранил один из магазинов, а после влетел в витрину другого.

Все продолжалось несколько минут, пока водитель не справился с управлением и врезался в колонну. Пострадали семь человек, троим из них потребовалась госпитализация. К счастью, в этот момент торговый центр посещали два сотрудника полиции не при исполнении. Они смогли остановить молодого человека и передали его коллегам до того, как он кого-нибудь задавил из посетителей.

Правоохранители не рассматривают случившееся как теракт. Отец 22-летнего парня сообщил, что у сына "особое" состояние психики и здоровья, что, по всей видимости, и стало причиной происшествия. -0-