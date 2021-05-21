Молодой вид 63-летней Шэрон Стоун очаровал соцсети

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская актриса Шэрон Стоун представила в Instagram новый ролик и восхитила людей.

Знаменитость показала небольшое видео, на котором она демонстрирует свой образ для участие в телепрограмме. Для этого 63-летняя Шэрон Стоун примерила впечатляющее обтягивающее платье светло-розового цвета, подчеркнувшее ее фигуру. Впрочем, люди больше всего были очарованы молодым видом актрисы.

В комментариях они отметили, что звезда выглядит потрясающе. Об этом они рассказали в комментариях, а сам пост Шэрон Стоун быстро собрал более миллиона просмотров. -0-