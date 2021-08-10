Молодой вид Валерии на новом селфи очаровал Instagram

Валерия. Фото из Instagram
10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Валерия несколько дней назад разместила в Instagram новый снимок, который привлек внимание пользователей.
Артистка сделал солнечное селфи с отдыха. Валерия примерила белое бикини и соломенную шляпу, однако не образ очаровал сеть. Пользователи оказались заворожены молодым видом звезды.
Красивые черты лица и отсутствие морщин впечатлили пользователей, которые поспешили в комментариях оставить массу хвалебных отзывов. "Ох какая красивая", "Вам уже есть 18, стесняюсь спросить?!", "Шикарная", - написали юзеры. За непродолжительное время пост собрал огромное число лайков. -0-