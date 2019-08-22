Молодожены из Испании решили обновить старую свадебную традицию, но переборщили

Скриншот из видео
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пара в испанской Галисии решила изменить одну из старинных традиций, сообщает издание
Влюбленные решили изменить часть праздника, во время которого новоиспеченную пару посыпают рисом на свадебной церемонии. Для этого они решили пригнать к церкви комбайн, наполненный конфетти и кукурузой.
Гости сняли все происходящее на видео. Выглядит это забавно и очень современно, если бы не одно но: молодожены не рассчитали мощность сельхозтехники, чтобы вызвало переполох среди участников церемонии. -0-