Молодожены нашли забавный способ, чтобы провести свадьбу со всеми родственниками в период пандемии

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пара молодых людей из Великобритании планировала провести торжество бракосочетания в начале лета, однако в планы вмешался коронавирус. Тогда они решили перенести церемонию, но тут вновь возникли проблемы. Об этом пишет The Metro.

Из-за новых правил проведения праздников в период пандемии, все гости не могли быть на свадьбе, а их, к слову, было более 100 человек. Одна из подружек решила пойти на хитрость, чтобы оказаться на церемонии и не ехать далеко. Для этого она сделала свою картонную копию и отправила молодоженам. Романи и Сэм оценили задумку девушки и предложили другим гостям сделать тоже самое.

Многие согласились и теперь на празднике смогли оказаться все друзья и родственники. Разумеется, удалось сделать и множество совместных снимков, которые точно неповторимы. Их опубликовали в Facebook. Помимо всего прочего, это значительно помогло молодой паре сэкономить, а также провести уникальную церемонию. -0-

Фото Facebook