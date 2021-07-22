Молодожены заменили одну традицию на свадьбе и прославились в сети (Видео)

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в США прошла церемония бракосочетания, которая стала вирусной на просторах TikTok.

Обычно на таких праздником перед невестой выходит маленький ребенок с лепестками цветов и начинает их разбрасывать. Молодожены решили отказаться от этой традиции, а скорее немного изменить ее.

Вместо ребенка к гостям вышел друг жениха в пиджаке, карманы которого были полны денег. Мужчина дождался начала песни и начал разбрасывать купюры по залу. Этот момент впечатлил многих, но больше всего юзеров интересовало - настоящие ли деньги? С таким вопросом набралось целых 12 тысяч комментариев.

Невеста ответила любопытным людям и сообщила, что "никаких подделок не использовали". Этот факт ее больше восхитил пользователей, которые отметили, что на такой свадьбе они бы точно побывали. -0-