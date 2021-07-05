"Молоко к кофе надо?": корова одним своим действием рассмешила до слез юзеров сети (Видео)

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появился уморительный и впечатляющий ролик с участием большой коровы.

Хозяйка из США запечатлела момент, когда одна из ее буренок проявила максимум любопытства. Девушка пояснила, что буренка по имени Баки любит семью и старается быть поближе к людям. В этот раз она подошла к главной двери дома и просунула голову в окошко, тем самым оказавшись в доме.

Корова одним своим действием довела юзеров сети до слез, которые, конечно, не удержались от шуток. "Когда молочник говорит, что у него самое свежее молоко", "Вот это я и называю отличным костюмом на Хэллоуин", "Корова: У меня есть молоко. Просто нужно немного печенья", "Молоко к кофе надо?" - написали пользователи. Неудивительно, что видео быстро собрало огромное число просмотров. -0-