Монетка, найденная в детстве, обогатила британца

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из города Колчестер в Великобритании обогатился, продав с аукциона монетку, об этом сообщает Daily Gazette.

Житель города по имени Кевин Сциллитоу в 1973 году вместе с друзьями отправились к реке Колн. Протекающую через весь город реку решили почистить. Ребята стали просеивать ил со дна, выкинутый на берег, чтобы найти древние сокровища. После нескольких часов десятилетнему мальчику удалось отыскать несколько римских монет.

Прошло время и одна из находок, которая сохранилась лучше остальных, стала стоить от 800 до тысячи фунтов стерлингов. Как выяснилось, она относится к третьему веку нашей эры и связана с правлением императора-узурпатора Караузия.

Подлинность подтвердилась, когда Кевин увидел идентичную монету в Британском музее. Мужчина решил продать сокровище с аукциона. Во время торгов лот приобрел коллекционер из США, который заплатил за нее четыре тысячи фунтов.-0-