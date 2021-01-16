Монеточка вышла замуж и показала небольшой отрывок в сети - видео

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Елизавета Гырдымова, которая более известна под псевдонимом Монеточка, сыграла свадьбу и поделилась видео на YouTube.

Избранником артистки стал музыкант и продюсер Витя Исаев. Пара поженилась в Сочи и устроила небольшую церемонию без гостей. Для заключения брака Монеточка выбрала неброское светлое платье, а жених предпочел джинсы и свитер.

Сама артистка в подписи под видео пояснила: "Наша свадьба не похожа на концовку сказки Disney, не похожа на свадьбу наших родителей, не похожа на стильное торжество Instagram-селебрити... она только наша. И вы приглашены, мои драгоценные ребята". Юзеры поздравили пару и посмотрели кадры десятки тысяч раз. -0-