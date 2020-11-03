Моника Беллуччи произвела фурор в Instagram новым снимком

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса Моника Беллуччи редко делится с поклонниками снимками в Instagram, но всегда очень метко.

Недавно звезда опубликовала новый кадр и произвела настоящий фурор в сети. Моника Беллуччи предстала перед камерой в ярком утонченном платье, а дополнила образ красочными цветами. Образ получился завораживающим, а пользователи с восхищением оценили красоту актрисы.

В комментариях юзеры не смогли сдержать восхищения и завалили актрису множеством теплых слов. Кроме этого, фотография быстро собрала сотни тысяч лайков. -0-