Моника Беллуччи в соблазнительных образах приковала к себе внимание всех

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса Моника Беллуччи редко делится в Instagram новыми кадрами, но когда это происходит, то все внимание юзеров уходит только к ней.

Недавно Моника Беллуччи загрузила в социальную сеть новый снимок и восхитила всех своей красотой. Знаменитость приняла участие в фотосессии для одного из модных журналов и украсила собой обложку издания. Для съемки звезда примерила впечатляющий черный корсет, который выгодно подчеркнул природную красоту Беллуччи.

После актриса запрыгнула в легком платье в бассейн, где фотограф подобрал идеальный ракурс, а затем Моника Беллучи попозировала перед камерой уже в черном мини-платье. Фотографии получились восхитительными, поэтому неудивительно, что за непродолжительное время пост в Instagram собрал сотни тысяч лайков и огромное число хвалебных комментариев. -0-

Фото FMagazine