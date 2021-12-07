Моника Беллуччи в утонченном наряде приняла участие в новой фотосессии

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная итальянская актриса Моника Беллуччи представила в Instagram новый пост, который моментально привлек внимание многочисленных поклонников.

Знаменитость приняла участие в новой фотосессии, а для этого примерила интересный образ. Актриса предпочла предстать перед камерой в утонченном бежевом трикотажном платье с декольте. Волосы звезды были собраны в пучок, а поза и взгляд стали завершающим аккордом потрясающего фото.

Кадр быстро привлек внимание юзеров, которые были восхищены красотой и утонченным нарядом Моники Беллуччи. Неудивительно, что за короткое время пост в Instagram собрал сотни тысяч лайков и множество хвалебных комментариев. -0-