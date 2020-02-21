Моника Белуччи снялась в откровенной фотосессии для модного журнала

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая итальянская актриса Моника Белуччи снялась для модного журнала в пикантном наряде. Снимком она поделилась в своем Instagram.

Актриса предстала перед фотографом в полосатом пиджаке с поясом, украшенным стразами. Под ним едва выглядывает полупрозрачное боди, которое только подогревает фантазию пользователей сети, а на руках у Моники Белуччи перчатки с забавным принтом - гусиные лапки.

Прическа звезды уложена с классическим пробором по центру. В подписи к посту актриса написала, что снимок сделал фотограф Патрик ван Малдер для модного журнала L'Officiel Italia.

Поклонники Моники Белуччи оценили фотографию и завалили звезду огромным количеством комплиментов.-0-