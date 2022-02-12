Мопс-качек рассмешил до слез юзеров YouTube (Видео)

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно хозяин милого песика из Австралии разместил на YouTube забавный ролик, который очаровал пользователей.

Мужчина решил запечатлеть на видео своего мопса-качка. Для этого он натянул на питомца уморительный костюм с импровизированной гантелей, а затем включил камеру. Получились просто уморительные кадры, юзеры смеялись до слез, когда собака по кличке Пабло посмотрела в камеру.

По словам автора видео, этот костюм - одна из самых любимых вещей Пабло. Он обожает наряжаться в разные наряды, но мопс-качек - это его любимый образ.-0-

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