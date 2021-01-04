Мордочка этого кота принесла ему огромную популярность в сети – забавные фото

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милый кот из Лос-Анджелеса в США стал героем многих мемов и обрел популярность, ведь его мордочка передает эмоции всех людей, переживших 2020 год.

Кот по кличке Марли Кац поражает своим внешним видом. Тут дело даже не в невероятном рыжем окрасе. Всему виной его неповторимое выражение лица, которое вряд ли удастся найти на просторах сети. Питомцу 13 лет и его хозяйка уверена, что у котика врожденный синдром ВНМ - "Вечно недовольная морда".

Угрюмая мордочка котика принесла ему популярность в Instagram, где на страницу подписаны более 80 тысяч пользователей. Необычное выражение лица и стало предметом обсуждения в сети, а число поклонников необычного котика каждый день продолжает расти. -0-