Моргенштерн сменил имидж и стал точной копией голливудского актера

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рэпер и музыкант Моргенштерн опубликовал в Instagram новый пост, который привлек внимание подписчиков.

Популярный российский артист, который сейчас находится в Дубае, решил сменить имидж. 24-летняя звезда отрастила небольшую щетину и усы, а также сделала новую прическу - дреды.

Фото из Instagram

Образ получился впечатляющим, что отметили многие поклонники. Самые внимательные подчеркнули, что Моргенштерн стал точной копией знаменитого голливудского актера Джонни Деппа. Кроме того, рэпера сравнили со Снуп Доггом и Трэвисом Скоттом. Впрочем, это только прибавило популярности посту, который за короткое время собрал огромное число лайков и комментариев.-0-

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