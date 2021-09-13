Моряки поймали рыбу-мутанта с мордой свиньи, но все оказалось куда проще (Фото)

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно группа рыбаков вышла в море и вернулась с уникальным уловом, который всполошил всех местных, а также научное сообщество. Об этом пишет Mirror.

Моряки из итальянского города Портоферрайо заметили в воде странное существо, которое напоминало мини-акулу. Они затащили морского обитателя на судно и уже там сделали необычное открытие. Сначала люди подумали, что вытащили некого рыбу-мутанта, ведь тело у него было схоже с морским хищником, а вот морда больше напоминала свиное рыло.

Фото Mirror

Разумеется, по городу сразу поползли слухи, что в море выловили мутанта, но свет на ситуацию пролили ученые. Существо доставили исследователям и те определили, что водный житель принадлежит к виду "Обыкновенная центрина", которая является акулой, но занесена в Красную книгу. Помимо всего прочего, это существо обитает на глубине около 700 метров, поэтому непонятно, как она попала на мелководье. Теперь рыбу-мутанта с мордой свиньи приобщат к делу, которое поможет восстановить популяцию этих редких морских обитателей. -0-