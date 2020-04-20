"Мороз минус сорок и лед на ресницах, а штаны колом": Кудрявцева вспомнила детство

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телеведущая поделилась с подписчиками в Инстаграм старыми фотографиями и воспоминаниями.

Звезда рассказала про забавные случаи из своего детства: "Я помню сетку с мясом за окном и как его клевали снегири", "я стырила у мамы золотую цепочку и потеряла ее в песочнице", "банан, который сгнил в моей детской сумочке, когда я его решила спрятать и забыла про него".

Скриншот со страницы в Инстаграм Леры Кудрявцевой

Лера также поделилась с поклонниками историями, как она проводила время вместе с семьей: "Папа учил меня играть в шахматы и возил на охоту…".

"А у вас какие яркие воспоминания?" – закончила вопросом свой рассказ Кудрявцева.

Поклонники телеведущей в комментариях рассказали о своих воспоминаниях из детства. Также подписчикам очень понравились фотографии Леры: "Какая же ты хорошенькая", "Ух-ты! Какие у тебя детские фото красивущие!", "Лерун, ты вообще не изменилась".-0-