Мороз не помешал проведению парада в Нью-Йорке в честь Дня благодарения

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мороз не стал помехой для проведения традиционного парада, проводимого в Нью-Йорке в честь Дня благодарения. Об этом сообщает Euronews.

Мероприятие прошло в нью-йоркском районе Манхэттен. Несмотря на то, что столбик термометра опустился ниже нуля, посмотреть на парад пришли несколько миллионов человек.

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В праздничном шествии были задействованы огромные воздушные шары в виде персонажей известных мультфильмов - Спанч Боб, Гринч-похититель Рождества, малыш Чарли Браун. В колонне также прошли более 1000 танцоров, клоунов и 12 школьных оркестров.

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Накануне шествия в районе были усилены меры безопасности.

Парады по случаю Дня благодарения проводятся в Нью-Йорке ежегодно с 1924 года.-0-

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