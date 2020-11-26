Морские ежи принялись носить шляпы - их это успокаивает (Фото)

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие морские ежи, которые обитают в домашних аквариумах, испытывают стресс, поэтому одна из пользовательниц Reddit показала хитрость, способная их успокоить.

Как выяснилось, в природе эти животные прячутся под камни или ракушки, что помогает им, по мнению ученых, уберечь себя от сильных течений во время шторма, а также защищает обитателей океана от хищников и ультрафиолета. В любом случае, нахождение без защиты - для морских ежей большой стресс.

I was today years old when I learned that sea urchins naturally use shells as hats to make them feel safer and camouflaged so some aquarists had the genius idea to make them tiny hats pic.twitter.com/z8IcJx7fBI — Living Morganism ???? (@ok_girlfriend) November 22, 2020

Девушка нашла милый и забавный способ исправить это: она начала печатать на 3D-принтере разнообразные шляпки для животных. Удивительно, но это сработала, что показывает изменения в поведении обитателей аквариумов. Помимо всего прочего, выглядит это потрясающе. -0-