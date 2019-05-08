Морские геологи предупредили об угрозе разлома земной коры

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морской геолог из Лиссабонского университета Жоао Дуарте на собрании Европейского союза геонаук опубликовал отчет об изучении мощного землетрясения 1969 года, которое вызвало цунами, сообщает National Geographic .

В 1755 году на том же месте произошло Великое лиссабонское землетрясение, которое стерло с лица Земли город Лиссабон, погибли около 100 тыс горожан.

Исходя из этого, геологи пришли к выводу, что литосферная плита у побережья Португалии расслаивается — нижняя часть отходит от верхней.

Чтобы удостовериться в своей гипотезе, команда Жоао Дуарте смоделировала условия разлома плиты, взяв за основу сейсмологические данные 1969 года.

В результате несколько томографических моделей подтвердили происходящие аномальные сдвиги на границе океанической и континентальной плит, которые осуществляются на большой скорости на глубину до 250 км.

Если эти данные получат официальное подтверждение, работа ученых послужит первым доказательством процесса разлома океанической плиты.-0-