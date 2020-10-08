Морской слон размером с машину оказался в центре города - видео

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обитатель океана напугал местных жителей чилийского города Пуэрто-Сиснес. Кадры публикует телеканал Canal11.

Морской слон размером с небольшую машину посеял в городе панику, когда оказался ночью на улице. Многие из жителей недоумевали, как животное могло оказаться в населенном пункте, однако решили ему помочь.

#ahora elefante marino en las calles de Pto Cisnes pic.twitter.com/f0z7b469tC — Canal11 Puerto Aysén (@canal11aysen) October 6, 2020

Доставить огромного тюленя в его естественную среду обитания прибыли полицейские и служащие чилийского военно-морского флота. Люди расстелили брезент на дороге по пути к океану. Чтобы морской слон не умер от обезвоживания, его поливали водой. Спасательная операция прошла успешно, а причина, по которой животное оказалось в городе, так и остается тайной. -0-