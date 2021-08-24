Морж стал звездой Европы, а все благодаря его любви к лодкам (Фото)

Морж обожает забраться на судно и поспать под теплым солнцем, пока лодка качается на волнах. Конечно, никто бы от такого не отказался, если бы не одно но - вес моржа составляет 800 килограмм.











Конечно, не каждое судно может выдержать Валли, поэтому за ним уже замечали несколько кораблекрушений. В Ирландии подготовились к прибытию "гостя" и построят для моржа специальный понтон. Авторы проекта из природоохранной организации Seal Rescue Ireland, занимающейся спасением морских животных, надеются, что Валли понтон понравится больше, чем лодки. Впрочем, кадры с моржом продолжают появляться в сети и восхищают юзеров. -0-







I have been fortunate over the years to have enjoyed many memorable wildlife scenes....



But,

a #Walrus - climbing into a boat - in #Ardmore, Co. Waterford is....

Well, definitely the most unexpected in a lifetime spent watching wildlife!@RTECountryWide @RTENationwide @NatureRTE pic.twitter.com/WjyTd4WXtV — Wicklow Nature (@WicklowN) August 4, 2021



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