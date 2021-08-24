Морж стал звездой Европы, а все благодаря его любви к лодкам (Фото)

Фото BBC
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уже несколько лет в Instagram можно встретить фотографии моржа Валли, который стал настоящей европейской знаменитостью. Об этом пишет BBC.
За последние несколько месяцев морж побывал в бухтах Франции, Испании и Великобритании, а сейчас он добрался до Ирландии. Коричневое животное с двумя огромными клыками всегда привлекает внимание, но настоящую известность Валли принесла его любовь к лодкам.
За последние несколько месяцев морж побывал в бухтах Франции, Испании и Великобритании, а сейчас он добрался до Ирландии. Коричневое животное с двумя огромными клыками всегда привлекает внимание, но настоящую известность Валли принесла его любовь к лодкам.
Морж обожает забраться на судно и поспать под теплым солнцем, пока лодка качается на волнах. Конечно, никто бы от такого не отказался, если бы не одно но - вес моржа составляет 800 килограмм.
Конечно, не каждое судно может выдержать Валли, поэтому за ним уже замечали несколько кораблекрушений. В Ирландии подготовились к прибытию "гостя" и построят для моржа специальный понтон. Авторы проекта из природоохранной организации Seal Rescue Ireland, занимающейся спасением морских животных, надеются, что Валли понтон понравится больше, чем лодки. Впрочем, кадры с моржом продолжают появляться в сети и восхищают юзеров. -0-
I have been
fortunate over the years to have enjoyed many memorable wildlife
scenes....—
Wicklow Nature (@WicklowN) August
4, 2021
But,
a #Walrus
- climbing into a boat - in #Ardmore,
Co. Waterford is....
Well, definitely the most unexpected in a
lifetime spent watching wildlife!@RTECountryWide
@RTENationwide
@NatureRTE
pic.twitter.com/WjyTd4WXtV