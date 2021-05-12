Мощная магнитная буря ожидается с 12 мая

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Именно в мае человечество ожидает сильная и продолжительная магнитная буря – одна из мощнейших в этом году.

По прогнозам начало бури придется на 12 мая. Продолжительность бури - до 17 мая. Пик удара придется на 13 и 14 мая 2021 года. Сила ударов – до 6 баллов. В остальное время колебания будут до четырех баллов.

Нелегко придется метеозависимым людям, ведь их самочувствие будет ухудшаться. Например, будет болеть голова, возможны скачки давления, может даже тошнить. В этот период необходимо тщательно относится к своему здоровью, следить за показателями артериального давления.

Возможны такие состояния как нервозность, раздражительность и апатия. Лучше не пить кофе, а отдать предпочтение травяным чаям. Предпочтительны прогулки на свежем воздухе и восьмичасовой сон.

Из-за магнитных бурь люди могут быстро утомляться. Лучше ограничить физические нагрузки, избегать занятий, которые требуют концентрации внимания.-0-