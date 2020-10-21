Мощная магнитная буря продлится больше недели

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощная магнитная буря начнется 21 октября и продлится больше недели. Астрономы предсказывают, что сила солнечного возмущения может достичь пяти баллов - это максимум из возможного, сообщает телеканал МИР24.

Астрофизики предсказывают, что в этот раз магнитное поле земли будет колебаться девять дней. По данным Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, магнитосфера будет возбужденной уже 22 октября. Затем ожидается трехдневная магнитная буря (23, 24 и 25 октября), сила космических ударов в это время прогнозируется до G5 (экстремально сильная буря). 26 октября геошторм начнет утихать, а к 30-му магнитное поле Земли придет в норму.

Сильные магнитные бури способны вывести из строя навигационные и телевизионные спутники, нарушить сотовую связь на Земле, вызывать сбои в работе электросетей. Не лучше и людям - при сильных магнитных бурях болит голова, ухудшается сон, скачет давление. Крайне осторожными, по мнению специалистов, в предстоящие дни нужно быть людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.-0-