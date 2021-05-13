Мощная магнитная буря продлится до 17 мая. Что делать, чтобы пережить ее?

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двенадцатого мая на Землю обрушилась мощная магнитная буря, которая будет продолжаться еще три дня. Особенно тяжело в это время придется метеозависимым людям. Используйте советы от экспертов, рассказанные в одной из телепрограмм.

Пик одной из самых продолжительных и мощных магнитных бурь придется на 14 мая. В это время многие могут ощущать постоянные мигрени, скачки давления, апатию и другие симптомы, связанные с погодой.

Специалисты рекомендуют в период сильной магнитной бури придерживаться нескольких главных правил, чтобы пережить космическое явление. Что же необходимо делать? В первую очередь медики советуют не пренебрегать измерениями давления и держать лекарства неподалеку. Увеличьте в своем рационе количество литров воды и откажитесь от алкоголя, который в период магнитной бури только усугубит ваше самочувствие. Сюда же попадают и курение, энергетические напитки, крепкие чаи и кофе.

Свежий воздух - ваш лучший друг. Найдите время для прогулки и проводите больше времени в тени, а не на солнце. Мощная магнитная буря, которая продлится до 17 мая, значительно повлияет и на выносливость. Специалисты советуют в это время отказаться от тяжелых физических нагрузок, а также скорректировать свой рацион, исключив сладости, фастфуд и жареную пищу.

Помимо всего прочего, в период мощной магнитной бури люди становятся более раздражительными, что только навредит вашему организму. Старайтесь не нервничать и не идти на конфликт, ведь от этого не выиграет никто. Вместо этого займитесь медитацией или проведите время в расслабляющей обстановке. Этот вариант отдыха поможет легче пережить одну из самых мощных магнитных бурь. Будьте здоровы и берегите себя! -0-