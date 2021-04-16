Мощная песчаная буря обрушилась на Пекин (Фото)

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столицу КНР накрыла песчаная буря, которая практически парализовала жизнь в городе. Фотографии публикует Reuters.

Огромное облако пыли опустилось на город 15 апреля. Из-за ухудшения погодных условий, в Пекине испортилось качество воздуха. Индекс, регистрирующий изменения, вырос до 324.

Специалисты отмечают, что основная масса загрязнений - крупные частицы песка. Песчаная буря пришла в Китай с территории Монголии и продолжает продвигаться в центральные регионы страны. Кроме этого, фиксируется высокая скорость ветра, однако уровень загрязнения ниже, чем у песчаных бурь, которые обрушивались на Пекин ранее. -0-

Фото Reuters