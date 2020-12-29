Мощное землетрясение в Хорватии записали на видео

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные подземные толчки случились 29 декабря в Хорватии неподалеку от Загреба. Кадрами в Twitter делятся местные жители.
Людям удалось запечатлеть на видео последствия мощного землетрясения магнитудой 6,3. Были разрушены различные здания, а также сообщается о пострадавших и жертвах.
#potres #Zagreb fotografije iz ???????? prestolnice izpred pol ure. @AljosaDragas pic.twitter.com/pyO5zlGVES— Klemen Gartner (@KlemenGartner2) December 29, 2020
#Zagreb Aftershocks continue pic.twitter.com/IjkXtdzKIy— A. Sencer Gözübenli (@sencereu) December 29, 2020
Спасатели продолжают устранять последствия природного катаклизма, а в соцсетях появляются новые кадры с моментом землетрясения. -0-
Землетрясение привело к значительным разрушениям в Хорватии
Серьезный ущерб нанесен городу Петриня, который, по данным издания, наполовину разрушен.
Another footage from #earthquake in #Zagreb #Croatia pic.twitter.com/a4VH6EwbF9— Global News (@GlbBreakNews) December 29, 2020