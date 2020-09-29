Мощный град, разбивший десятки машин в Стамбуле, запечатлели на видео

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турецкий город Стамбул оказался под ударом природной стихии, когда на него обрушился град с сильным дождем. Об этом сообщает телеканал NTV.

Град, размером с ладонь, повредил десятки автомобилей и домов. Кроме этого, сильный дождь привел к затоплению некоторых улиц и подземных переходов. Транспорт местных жителей буквально оказался под водой.

Метеорологи сообщали о приближении непогоды, однако не предвидели такого разгула стихии. Спасатели работают на месте происшествия и эвакуируют людей из затопленных домов и машин. Информация о пострадавших не поступала. -0-

Ceviz büyüklüğünde dolu yağışı — NTV (@ntv) September 29, 2020

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