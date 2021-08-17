Мощный заряд молнии ударил в монумент Вашингтону - это эпичное видео!

Парень и девушка оказались рядом с монументом в Вашингтоне. Приближалась гроза и пара искала место, чтобы укрыться, однако вид на грозовые облака и архитектуру был слишком красив. Тогда один из американцев достал камеру и принялся снимать шикарный пейзаж на видео, но сделал эпичные кадры.







Live at the Lincoln Memorial. Lightning hits Washington monument. Absolutely incredible pic.twitter.com/S1ivKTTS0g — Travis Nix (@tnix113) August 15, 2021



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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько жителей США смогли записать на видео уникальный момент, которым они с радостью поделились в Twitter.В самый разгар съемки мощный заряд молнии поразил верхушку монумента Вашингтону. Получилось очень впечатляющее зрелище, которые мигом привлекло пользователей сети. Неудивительно, что съемка быстро стала вирусной в Twitter.-0-