Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогоднем тираже лотереи "Русское лото"

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Москвы стал обладателем "Новогоднего миллиарда" в рамках розыгрыша тиража лотереи "Русское лото", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании "Столото".

"1 января по итогам новогоднего тиража лотереи "Русское лото" в России появился первый лотерейный миллиардер. Самый везучий человек года купил счастливый билет всего за 100 рублей и выиграл астрономическую сумму - миллиард рублей. Удача могла заглянуть в любой уголок России, но выбрала Москву", - цитирует ТАСС сообщение компании.

По сведениям компании, выигрыш стал рекордным в истории российских гослотерей. Имя победителя пока не известно.

Всего в розыгрыше приняли участие 53 614 853 билета.-0-