Мотоциклист сорвался с утеса и записал падение на видео

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из США смог записать видео, которое шокирует. Ролик он опубликовал на YouTube .

Отец троих детей Рик Хогг ежегодно с друзьями отправляется в путешествие на мотоциклах. Они пересекают путь из Техаса в Колорадо по пересеченной местности и скалам. Этот раз не стал исключением, однако поездка едва не закончилась трагедией.

Мужчина сел на байк и поехал, а перед этим на шлем прицепил камеру, чтобы запечатлеть красоты, но снял, как едва не погиб.

Во время поездки по узкой скалистой дороге мужчина потерял управление. Байк упал и отправился вниз с обрыва в 60–70 футов (18–21 метров), а за ним и Рик. Американец родился в рубашке, ведь не каждый выживет после падения с такой высоты. К счастью, его удар смягчило небольшое горное озеро, а сам экстремал отделался легким испугом и несколькими царапинами.

Позже он самостоятельно выбрался из воды, а друзья помогли достать мотоцикл, чтобы не засорять окружающую среду. -0-