Мотоциклист задумался и попал в нелепое ДТП – все попало на видео!

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель из Таиланда недавно разместил на YouTube забавные кадры, которые удалось запечатлеть на видеорегистратор.

Мужчина на своем авто двигался по дороге, а чуть впереди перед ним ехал мотоциклист. Движение размеренное, а дорога полупустая, однако даже в такой ситуации байкер смог попасть в нелепое ДТП.

Мужчина за рулем двухколесного транспорта отвлекся и не заметил, что трасса уходит на легкое закругление. По всей видимости, мотоциклист задумался и поехал дальше по прямой, ударившись о бетонное разделение.

К счастью, он не пострадал, а только отделался легким испугом. Впрочем, кадры вызвали у пользователей улыбку, ведь попасть в такое нелепое ДТП можно только задумавшись. Интересно, о чем замечтался мотоциклист? -0-